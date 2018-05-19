Мотоцикл Harley-Davidson из фильма «Терминатор 2» уйдет с молотка

Harley-Davidson, который принимал участие в культовом фильме «Терминатор-2: Судный день» будет продан с молотка. Организаторы аукциона планируют выручить за экземпляр от 200 000 до 300 000 долларов. Технические характеристики мотоцикла пока не приводятся.

На аукционе Profiles in History на продажу выставили не только Harley-Davidson из «Терминатор-2», но также и мотоцикл из фильма «Судья Дредд». Его намерены продать за 20-30 тысяч долларов.

Еще на торги выставили космический корабль, который засветился в фильме «Чужие». Цена этого лота начинается от 150 тысяч долларов.

Напомним, компания Harley-Davidson сейчас ведет разработку серийного электрического мотоцикла, который в производство должен поступить в следующем году.