Новый кроссовер Subaru Forester получил гибридную версию

Летом в Японии стартуют «живые» продажи нового поколения полноприводного кроссовера Subaru Forester, сейчас японская марка на домашнем рынке пока только принимает заказы на эту модель.

Пятое поколение Forester было представлено в марте на американском автосалоне. Модель построена теперь на новой платформе, за счет чего она немного подросла в размерах и стала легче в сравнении с предшественником.

Subaru Forester на домашнем рынке предлагается для заказа в четырёх комплектациях. Для кроссовера предусмотрели 2,5-литровый мотор мощностью 182 л.с. и 238 Нм крутящего момента.

Также предлагается гибридная силовая установка со 145-сильным ДВС и электромотором мощностью 14 л.с. Этот силовой агрегат пока доступен только для Японии, тогда как в США Forester можно купить только в 2,5-литровым ДВС.

Также для домашнего рынка Forester укомплектуют системой Driver Monitoring System, которая следит за состоянием водителя и автоматически определяет кто за рулем.

Эта система может автоматически регулировать водительское кресло, климатическую установку и боковые зеркала.

В память Driver Monitoring System можно внести предпочтения пяти человек, а система потом их автоматически определит и настроит автомобиль.