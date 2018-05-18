Летом в Японии стартуют «живые» продажи нового поколения полноприводного кроссовера Subaru Forester, сейчас японская марка на домашнем рынке пока только принимает заказы на эту модель.
Новый кроссовер Subaru Forester получил гибридную версию
Пятое поколение Forester было представлено в марте на американском автосалоне. Модель построена теперь на новой платформе, за счет чего она немного подросла в размерах и стала легче в сравнении с предшественником.
Subaru Forester на домашнем рынке предлагается для заказа в четырёх комплектациях. Для кроссовера предусмотрели 2,5-литровый мотор мощностью 182 л.с. и 238 Нм крутящего момента.
Также предлагается гибридная силовая установка со 145-сильным ДВС и электромотором мощностью 14 л.с. Этот силовой агрегат пока доступен только для Японии, тогда как в США Forester можно купить только в 2,5-литровым ДВС.
Также для домашнего рынка Forester укомплектуют системой Driver Monitoring System, которая следит за состоянием водителя и автоматически определяет кто за рулем.
Эта система может автоматически регулировать водительское кресло, климатическую установку и боковые зеркала.
В память Driver Monitoring System можно внести предпочтения пяти человек, а система потом их автоматически определит и настроит автомобиль.