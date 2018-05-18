Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz заявил о разработке вседорожной версии универсала C-Class, которая получит приставку к названию All-Terrain.
Mercedes-Benz разрабатывает вседорожный универсал C-Class All-Terrain
18.05.2018 18:28
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Сегодня представители компании раскрыли некоторые подробности о новинке, сообщив, что её разработкой уже занимаются, но при этом на рынке она появится после смены поколений C-Class, а именно в 2022 году.
Новая модификация универсала будет отличаться наличием пластиковой защиты колёсных арок, порогов и бамперов, а также иными колесными дисками и полноприводной системой.
По предварительным данным, моторная гамма вседорожного универсала будет представлена теми же установки, что и C-Class нового поколения.
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