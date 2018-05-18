29 компаний подняли цены на автомобили в России за последний месяц‍

Российские аналитики рассказали, как поменялись цены за последний месяц на новые автомобили в России.

По информации «АВТОСТАТ», за последние 30 дней цены подняли 29 автомобильных компаний, которые представлены в РФ.

Подорожали даже автомобили Lada, стоимость которых стала выше на 10-25 тыс. рублей в зависимости от комплектации и модели.

Также в стране стали дороже корейские авто марки KIA. Этот автопроизводитель пересмотрел ценники на KIA Picanto, Soul, Sportage, а также новые Cee’d и ProCee’d, выпущенные в 2018 году.

Не отстал от вышеперечисленных марок Renault и Peugeot. Стоимость авто этих автопроизводителей стала выше от 10 до 30 тыс. рублей.

Также цены изменились у японских моделей Toyota и Nissan, которые стали дороже до 78 тыс. рублей. Российские аналитики полагают, что цены были измены в связи с падением национальной валюты.