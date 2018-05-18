На заводе КАМАЗа запущена линия окраски новых двигателей‍

На новом предприятии «КАМАЗ», где собирают двигатели Р6 запустили окрасочный цех, в котором моторы моют сушат и красят в специальных камерах.

Как рассказали представители нового завода, на производстве уже в тестовом режиме окрасили 30 моторов, а весь процесс происходит вручную поэтому в окрасочной камере установлена тройная система очистки воздуха.

Новые моторы для грузовиков окрашивают специальной краской, которая обладает высокой адгезией.

После этого цикла моторы сушат вначале при 40 градусах, потом переводят в камеру, где температура составляет 90 градусов.

После сушки агрегат отправляют на доукомплектовку. В окрасочном цехе планируют за восьмичасовую смену окрашивать до 140 моторов.