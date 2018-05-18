Внедорожник Nissan Armada получил новую версию для экстремального отдыха‍

Nissan показала свою самую экстремальную версию внедорожника Nissan Patrol (Armada). Модель была разработана специально для выставки Overland Expo West, и пока неизвестно будет ли она выпускаться серийно или концепт так и останется в единственном экземпляре.

Внедорожник получил название Armada Mountain Patrol. Его разрабатывали для самых сложных условий с расчётом на длительные поездки.

Автомобиль оснастили палаткой, складными стульями, тентом и лестницей, чтобы забраться в палатку. Все что нужно для ночевки разместили на крыше, а в салоне появился холодильник, морозильник, радиостанция, лопата и другой инвентарь, который станет полезным в походе по диким местам.



Что касается технических характеристик, то тут все без сюрпризов, ведь под капотом все тот же 5,8-литровый мотор мощностью 395 л.с. как у серийной версии Patrol и семиступенчатый «автомат».

А вот подвеску внедорожника полностью переделали, также установили внедорожную резину от Nitto Ridge Grapplers, усиленный бампер с лебедкой и защиту днища.