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Дорогие системы безопасности обяжут устанавливать на все автомобили в ЕС

Новости
18.05.2018 06:19
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С приходом цифровых систем в автомобильную отрасль стали появляться новые системы безопасности, а среди таковых система автоматического торможения и удержания в полосе, а также распознавания дорожных знаков.

Пока все это зачастую доступно в качестве опций и только для дорогих комплектаций. Но в Еврокомиссии решили, что с 2021 года все эти системы должны обязательно устанавливать на новые автомобили.

На собрании было утверждено 11 систем, а среди них те, которые относятся к активным системам безопасности – система автоматического торможения, удержания полосы и распознавание знаков.

Также в автомобиле обязательно должны быть: мониторинг усталости водителя, антиалкогольный замок, улучшенные ремни безопасности, травмобезопасное остекление и даже нечто подобное «черному ящику», для сохранение данных при ДТП.

К тому же комиссия обяжет автопроизводителей обязательно комплектовать автомобили камерой заднего вида, а также более усиленной защитой при боковом ударе.

Все эти системы не только повысят базовую стоимость автомобиля, но также за десять лет сохранят жизнь как минимум 7,3 тыс. человек.

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