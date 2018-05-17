«АвтоВАЗ» собирается продать в 2018 году 350 000 машин LADA‍

Как сообщает «Интерфакс», АВТОВАЗ намерен продать в 2018 году 350 000 автомобилей LADA, что будет на 12% больше прошлогоднего результата.

При этом в компании прогнозируют, что в целом российский авторынок вырастет на 11%. Несмотря увеличение прогнозов по продажам, доля компании может снизится до 19,8%, тогда как в первом квартале доля составляла 20,1%.

Что касается объёмов производства, то ожидается, что он вырастет на 13% до 570,8 тысяч штук. В то время как АВТОВАЗ прогнозирует рост автомобильного рынка России на уровне 11%, в АЕБ считают, что рост составит 10% до 1,75 миллиона проданных авто.

Напомним, что по итогам продаж за первых четыре месяца года на российском рынке уже продали 545,3 тыс. новых автомобилей, что на 20,5% больше.