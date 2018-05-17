Правильная замена лобового стекла автомобиля

Лобовое стекло машины – одна из наименее защищённых её деталей. Данное хрупкое изделие выполняет защитную функцию. Эта деталь принимает на себя первый удар от различных случайных предметов, влаги, пыли, грязи. Опытным автомобилистам знакомы ситуации, когда на лобовом появляется скол или трещина. Со временем незначительный дефект превращается в серьёзную проблему. Засверливание замедляет процесс. Но если вы «поймали» лобовым камень, шип автомобиля или другой предмет, замена неизбежна.

Демонтаж старого стекла и установку нового можно заказать в специализированных автоцентрах. Процедура недешёвая. Для получения бесценного опыта кузовного ремонта и экономии денег рассмотрите вариант самостоятельной замены. Это не так сложно, как кажется. Навыки замены этой детали пригодятся в будущем. К примеру, при реставрации старой машины или перекраски кузова авто.

В статье поэтапно разберём процесс замены. Расскажем, как снять лобовое стекло, установить его, проверить качество выполненной работы. Дополнительно рассмотрим этап предварительной подготовки.

Начало работы

Замена лобового – процесс, не терпящий спешки. Потребуется предварительная подготовка. Специалисты не советуют новичкам использовать подручные средства. При возможности стоит купить специальный инструмент для ремонта лобового стекла. Современные производители знают, как удивить покупателя. У многих есть собственные интернет-магазины. В них покупать выгоднее, т. к. ассортимент шире, цена ниже.

Если приобрести специнструмент не получается, используем подручные средства. Приготовьте:

Кусок тонкой проволоки с ручками на концах. Шило. Большие присоски. Набор ручного инструмента (ключи, отвёртки). Стамески. Растворитель. Клей. Прочее.

Вышеперечисленный набор может показаться странным. Но заранее подготовьте полный перечень. Каждый элемент необходим для определённой операции. Особое внимание уделите проволоке, присоскам и клею. Первая должна быть прочной. Присоски – рассчитаны на массу стекла. Не покупайте дешёвый клей. От него зависит долговечность проделанной работы, уровень защиты от влаги.

Мойка авто

Многие автовладельцы забывают об этом. Перед тем как поменять лобовое стекло, вымойте машину. Это избавит от головной боли и ругани в процессе работы. Тщательно отмойте и вытрите область лобового стекла. Пыль, грязь, следы воды – всё это мешает работе, портит настроение. Идеальный вариант – дополнительно обезжирить поверхность растворителем.

Осторожно! Будьте внимательнее с пластиковыми деталями. При попадании на них растворителя быстро смойте или вытрите его сухой тряпкой. Он может разъесть пластиковую поверхность.

Авто помыто? Время приступать к демонтажу стекла.

Снимаем старое

В большинстве моделей автомобилей лобовое имеет пластиковую защиту в салоне. Данные элементы мешают демонтажу. Их необходимо снять. Для этого используем комплект ручного инструмента и стамески. Подцепляйте и откручивайте пластик осторожно. Стамеска, отвёртка, ключ легко царапают его поверхность или даже ломают элементы.

После данной операции приступаем к резке герметика. Берём шило, проделываем в изоляции отверстие. Далее продеваем в него подготовленную проволоку. При помощи ручек с обоих концов натягиваем её и делаем поступательные движения по типу пилы «Дружба». Хорошо, если с этим помогут товарищи. В некоторых местах резать герметик одному проблематично.

Когда изоляция разрезана, вакуумными присосками снимаем старое стекло. Следующий этап – зачистка слоя герметика на каркасе. Здесь потребуются щётки, тряпки, обезжириватель. Ключевую роль играет аккуратность. Старайтесь не сдирать лакокрасочное покрытие. Зона лобового у автомобиля постоянно подвержена воздействию влаги. Если появились царапины, нестрашно. Перед тем как приклеить лобовое стекло, наносим на очищенный кузов слой грунтовки. Когда она высохнет, приступаем к монтажу новой детали.

Установка стекла

Заключительный этап ремонта. Достаём упаковку специального клея, читаем инструкцию. Далее наносим слой вещества на поверхность. Для лучшего эффекта намажьте клеем кузов и стекло в равных пропорциях. Старайтесь не переборщить со слоем, излишки потребуется убрать.

С помощью присосок сажаем новое лобовое стекло на клей. Делать это нужно аккуратно. Спешка приведёт к плачевному результату. Деталь не только криво приклеится, но и будет пропускать влагу. Специалисты рекомендуют прибегнуть к помощи тех же сторонних лиц.

Ремонт стекла

В ряде случаев на замену нет времени. Требуется ответ на вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле. Проблема решается засверливанием её конца. Дополнительно в сервисе заливают прозрачный клей. Это компенсирует вибрации, изгибы и другие нагрузки на лобовое. Но рано или поздно трещина начнёт расти.