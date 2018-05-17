Куда сдать катализатор?

С необходимостью утилизации бывшего в употреблении катализатора сталкиваются многие владельцы автомобилей. Катализаторы бывают металлические и керамические. Сдавать можно катализаторы в любом виде целые и в виде лома.

Металлические катализаторы

Приспособлены только к понижению углекислого газа в выхлопных газах автомобиля. Это самые дешевые катализаторы, встречаются в отечественных автомобилях.

Керамические катализаторы

Это дорогие катализаторы, потому что покрыты слоем солей платины. Они не только понижают содержание углекислого газа в выхлопах, но и уменьшают в них содержание сажи. Кроме платины керамические катализаторы могут содержать редкоземельные металлы родий и палладий.

Оценка катализаторов при приемке

Ценообразование бывшего в употреблении автомобильного катализатора зависит от содержания в нем драгоценных металлов, чем дороже автомобиль, тем дороже его катализатор. Основным показателем является марка автомобиля и его страна-изготовитель. Opel, Audi, BMW содержат драгоценных металлов на 15 -25% выше среднего. В японских автомобилях больше платины.

Важен год производства. Автомобили, выпущенные до 2005 года, имеют более дорогие катализаторы, после этого года все производители в мире стали экономить на катализаторах.

Примерные цены на использованные катализаторы:

отечественные металлические катализаторы до 500 рублей;

металлические катализаторы иномарок до 2000 рублей;

керамические катализаторы бензиновые до 7000 рублей;

керамические катализаторы дизельные до 10 000 рублей.

Узнать о том, как выгодно продать катализаторы можно на сайте www.pokupka-katalizatorov.ru/.

Фирмы, занимающиеся скупкой катализаторов, имеют оборудование для спектрального анализа и определяют цену в соответствии с его результатами и котировками на бирже драгоценных металлов в момент покупки. Анализ катализатора занимает 15-20 минут.

Мелкие фирмы и даже небольшие станции автотехнического обслуживания делают только химический анализ катализаторов, у них нет дорого оборудования и цены у них значительно ниже. Таким скупщикам катализаторов доверять не стоит.

Катализаторы можно сдавать в специальные компании по приему лома катализаторов, которые есть во всех региональных центрах. Крупные компании, такие как Katutil, принимают катализаторы по почте из любого региона страны. В Москве эта компания имеет скупки рядом с большинством станций метро. Автомобильный катализатор можно сдать в компанию по скупке радиодеталей и редкоземельных деталей. Они тоже принимают использованные катализаторы. В любом крупном автотехцентре дадут консультацию по ближайшему пункту приема катализаторов.

Сеть по приему катализаторов б/у развита, найти ближайший пункт в большом городе просто. Катализатор можно привести самому или заказать в компании самовывоз.