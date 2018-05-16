Несколько автомобилей Kia прибавили в цене 10 тысяч рублей

В мае пять моделей марки Kia в России стали дороже, а удорожание составило десять тысяч рублей и затронуло все комплектации моделей.

Как сообщает «Автостат», ссылаясь на мониторинг цен на новые автомобили, в мае ценники были переписаны на модели KIA Picanto, Soul, Sportage, Cee’d и ProCee’d, которые были выпущены в этом году.

Теперь Picanto на российском рынке предлагается по минимальной цене от 569 900 рублей, а кроссовер Sportage обойдется по цене от 1 279 900 рублей.

Модель Soul в мае стала доступна за 916 900 рублей минимум, а автомобиль Cee’d получил новый начальный ценник 834 900 рублей. Cee’d SW на российском рынке предлагается за 909 900 рублей минимум.