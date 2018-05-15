Илон Маск готовит реорганизацию в компании Tesla

Об этом глава американской компании сообщил акционерам в письме. В письме говорится о предстоящей реорганизации, что связано в первую очередь с серийным производством самого бюджетного электрокара Model 3.

Как известно, последний уже достаточно давно доступен для заказа, при это на необходимые объёмы производства компания так и не вышла по ряду причин, часть которых официально не озвучивается.

Говоря о реорганизации, Илон Маск сказал, что намерен усовершенствовать структуру управления, которая должна позволить улучшить взаимодействие отделов.

Также в компании устранят деятельность, которая не является важной для конечного успеха. Tesla продолжит набирать новых сотрудников для поддержки выпуска Tesla Model 3, а также для дальнейшей разработки новинок.