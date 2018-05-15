Опубликован первый рендер нового большого кроссовера Alfa Romeo

Специалисты компании Alfa Romeo работают над новым кроссовером, который по некоторым данным, будет представлен в июне этого года.

Независимые дизайнеры подготовили рендерные изображения большого кроссовера, показав свое видение новинки.

По предварительной информации, в основе новой модели расположится платформа кроссовера Alfa Romeo Stelvio, но в отличие от последнего она станет больше и будет выпускаться в семиместной модификации.

Вероятно, моторная гамма новинке достанется от соплатформенника.

К слову, компания еще готовит к выходу классическое купе на платформе седана Giulia и новое четырехдверное купе.