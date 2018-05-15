Специалисты компании Alfa Romeo работают над новым кроссовером, который по некоторым данным, будет представлен в июне этого года.
Опубликован первый рендер нового большого кроссовера Alfa Romeo
15.05.2018 13:21
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Независимые дизайнеры подготовили рендерные изображения большого кроссовера, показав свое видение новинки.
По предварительной информации, в основе новой модели расположится платформа кроссовера Alfa Romeo Stelvio, но в отличие от последнего она станет больше и будет выпускаться в семиместной модификации.
Вероятно, моторная гамма новинке достанется от соплатформенника.
К слову, компания еще готовит к выходу классическое купе на платформе седана Giulia и новое четырехдверное купе.
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