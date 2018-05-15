Продажи на авторынке Казахстана в апреле выросли на 26%

Объём реализованных автомобилей в прошлом месяце в Казахстане составил 4 346 штук, что на 26% превышает результат 2017 года.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам продаж за четыре месяца этого года, когда дилеры реализовали 15 627 машин, что на 42% больше.

Больше всего на казахстанском рынке продаются автомобили российского бренда LADA, объём продаж которых составил 1 026 единиц, что на 60% больше.

С немного меньшим результатом отстает лидера японская компания Toyota, у которой продажи составили 794 авто, что на один процент больше.

Третий результат показала компания Hyundai, дилеры которой продали 486 автомобилей, что в 2,7 раза больше. KIA и ГАЗ расположились в первой пятерке с показателями 282 и 220 реализованных автомобилей.