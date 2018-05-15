Советы при покупке автомобиля с пробегом

Есть желание приобрести подержанный автомобиль? Тогда помните о рисках. Далеко не каждый продавец такого транспортного средства окажется порядочным человеком, чтобы рассказать обо всех недостатках. Нередко скрывается достаточно важная информация. Как результат, покупка машины может стать весьма неприятным опытом. Если учесть советы специалистов, средство будет работать на протяжении многих лет.

Особенности пробега

Пробег – один из важнейших параметров. Надо понимать печальный факт: большинство водителей скручивают пробег. Придется брать во внимание не прямые, а косвенные доказательства. Необходимо ориентироваться на педали, оконные уплотнители, руль. Стоит учитывать состояние элементов авто, которые поддаются наибольшему износу в процессе эксплуатации. Чем меньше дефектов, тем меньшим окажется и пробег.

Фото расскажут о многом

Потенциальные покупатели выбирают авто на интернет-ресурсах. Недостаток в том, что нельзя вживую увидеть продаваемую машину. Поэтому важно обращать внимание на количество фото, их качество, ракурсы.

Порядочный продавец, которому нечего скрывать, выставит минимум 10-15 фото. Они будут сделаны с разных сторон, благодаря чему удастся оценить состояние кузова и салона. Уровень качества также важен, ведь хочется рассмотреть каждую деталь чтобы понять, стоит ли вообще отправляться на встречу с владельцем этого авто или нет. Честные продавцы демонстрируют на фото имеющиеся дефекты.

Визуальный осмотр

Наиболее важный этап в процессе приобретения машины. Нужно помнить о нескольких важных правилах:

осматривать автомобиль необходимо в сухую солнечную погоду, когда хорошо видны все дефекты;

не надо торопиться принимать спонтанные решения, лучше потратить больше времени, но тщательно рассмотреть кузов и салон;

необходимо осмотреть каждую деталь – электронику, двигатель, сидения, систему кондиционирования.

Желательно взять с собой компетентного в соответствующих вопросах друга. Еще лучше – воспользоваться услугами специалиста, который занимается такой деятельностью на профессиональном уровне (car4you.com.ua ). Перед покупкой и регистрацией авто еще обращают внимание на следующие аспекты:

Равномерность зазоров. Она говорит о том, что транспортное средство не попадало в ДТП;

Крашеные запчасти. Сложно найти авто с пробегом, покрытие которого бы повторно не красилось. Нужно уточнить, почему именно был «освежен» тот или иной участок. Внимание уделяется металлическим деталям, болтам креплений. Разумно бы использовать измерительный прибор.

Дата изготовления стекол. Производители всегда наносят маркировку, благодаря чему удастся определить совпадение годов изготовления стекол и самого авто. Если не совпадают, то машина попадала в ДТП.

Салон. Осматриваются основные элементы и труднодоступные места. Особенно важны участки накопления влаги, способной привести к коррозии.

Электрика. Необходимо проверить работу установленных устройств. Желательно позвать на помощь специалиста, так как здесь нужны технические знания и навыки.

Если все устраивает, следующий этап – регистрация авто. Приобрести хорошую, пускай и поддержанную машину с пробегом, реально. Не стоит рисковать и брать всю ответственность исключительно на себя. Бывают ситуации, когда лучше прибегнуть к помощи компетентного человека.