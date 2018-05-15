Об этом свидетельствуют отчетные данные аналитического агентства «Автостат» за первый квартал текущего года.
В России до 8,3% выросла доля продаж дизельных легковых автомобилей
15.05.2018 09:36
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По данным аналитиков, в этом году на российском рынке было продано 30,3 тыс. автомобилей с дизельными силовыми установками.
Доля таких автомобилей составила 8,3% от общих продаж автомобилей в России. Доля дизельных легковушек в прошлом году составляла семь процентов.
Таким образом, в России наблюдается рост популярности дизельных авто.
Россияне в 2017 году стали реже покупать дизельные автомобили
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