В России до 8,3% выросла доля продаж дизельных легковых автомобилей

Об этом свидетельствуют отчетные данные аналитического агентства «Автостат» за первый квартал текущего года.

По данным аналитиков, в этом году на российском рынке было продано 30,3 тыс. автомобилей с дизельными силовыми установками.

Доля таких автомобилей составила 8,3% от общих продаж автомобилей в России. Доля дизельных легковушек в прошлом году составляла семь процентов.

Таким образом, в России наблюдается рост популярности дизельных авто.