Доля импорта авторынка России начала расти впервые за десять лет‍

На российских предприятиях производятся самые популярные в стране автомобили, при этом еще достаточно большое количество машин поставляются из-за границы.

По данным аналитиков, за последние десять лет импорт в России неуклонно снижался, и если в 2008 году доля импортных автомобилей была на уровне 55,7% от общих продаж, то в 2013 году импорт просел до 32,8%. Он и дальше снижался в 2017 году и опустился до своего минимального значения 18,8%.

В первом квартале 2018 году впервые за десять лет в России импорт стал расти.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за отчетный период доля импорта в РФ составила 19,7%.

Наибольшее количество автомобилей в нашу страну везут из Японии, Германии и Южной Кореи.