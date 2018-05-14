В ОЭЗ «Алабуга» открылся металлоцентр за 1 млрд рублей

В особой экономической зоне «Алабуга» открыли сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга», в строительство которого инвестировали 1 млрд рублей.

Площадку для предприятия готовила ОЭЗ «Алабуга». Ей это обошлось в 670 миллионов рублей, а остальная сумма поступила уже от инвесторов.

Новый завод будет поставлять до 60 тысяч тонн рулонной стали в год, а основным потребителем для производства станут автопроизводители.

В перспективе «ММК-Джошкуноз-Алабуга» увеличит производство рулонной стали до 150 тысяч тонн.