В России, у автовладельцев, которые не собираются оплачивать штрафы, стали конфисковать и продавать автомобили через аукцион.
Автомобили должников в России начали продавать на аукционах
14.05.2018 22:59
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Такой метод стали применять к автовладельцам, у которых суммы штрафов превышают 50 тысяч рублей.
Как сообщает «Российская газета» не так давно на торгах был продан Mercedes-Benz G63 AMG, за который выручили 6 068 090 рублей, при том что автомобиль изначально оценили почти на 1,5 млн больше.
Также в 2018 году судебные приставы конфисковали и продали с молотка Bentley Continental GT.
Этот автомобиль ранее принадлежал экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
За его машину выручили 5,96 млн руб. Это не единственные примеры, ведь в Москве не так давно была продана Mazda-3, за которой числилось 220 тысяч рублей неоплаченных штрафов.
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