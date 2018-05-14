Автомобили должников в России начали продавать на аукционах‍

В России, у автовладельцев, которые не собираются оплачивать штрафы, стали конфисковать и продавать автомобили через аукцион.

Такой метод стали применять к автовладельцам, у которых суммы штрафов превышают 50 тысяч рублей.

Как сообщает «Российская газета» не так давно на торгах был продан Mercedes-Benz G63 AMG, за который выручили 6 068 090 рублей, при том что автомобиль изначально оценили почти на 1,5 млн больше.

Также в 2018 году судебные приставы конфисковали и продали с молотка Bentley Continental GT.

Этот автомобиль ранее принадлежал экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

За его машину выручили 5,96 млн руб. Это не единственные примеры, ведь в Москве не так давно была продана Mazda-3, за которой числилось 220 тысяч рублей неоплаченных штрафов.