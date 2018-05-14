Как правильно выбрать авторегистратор?

Авторегистратор давно перестал быть чем-то особенным, и себя в каждом втором автомобиле может быть установлено это устройство. Собой видеорегистратор для авто представляет прибор, обеспечивающий фиксацию звука и видео внутри салона, а также всего, что происходит вокруг машины. Популярность таких устройств обусловлена возможностью предоставить фиксированные доказательства в случае дорожно-транспортных происшествий и при возникновении конфликтных ситуаций на дороге.

Купить портативные авторегистраторы можно в специализированных магазинах или в интернете. В частности в интернет-магазине «Фортер» представлен широкий выбор авторегистраторов разной стоимости, поэтому каждый автовладелец может подобрать подходящий для него вариант.

Критерии выбора

Чтобы сделать правильный выбор, стоит учитывать следующие критерии:

способ крепления устройства;

количество пикселей и качество съемки;

длительность съемки;

наличие дополнительных функций.

Рассмотрим каждый критерии подробнее. Способ крепления видеорегистратора один – с помощью присоски на лобовое стекло. Однако размеры присосок могут быть разными (маленькими, средними или крупными), а также могут отличаться механизмы крепления:

на простых кронштейнах;

на поворотных механизмах, обеспечивающих широкий угол обзора.

В продаже также есть «невидимые» видеорегистраторы, которые монтируются в обшивку салона, и имеют маленькую выносную видеокамеру. Но такие модели дорогие, поэтому их приобретают редко. Также есть модели, крепящиеся с помощью липучек – они подходят для мини-регистраторов и их нельзя постоянно снимать и клеить заново.

Что касается качества съемки, то современные модели могут снимать в следующих разрешениях:

HD;

Full HD;

Super HD.

Также есть устаревший формат съемки – VGA, который сегодня редко используется в видеорегистраторах, так как имеет низкое качество.

Длительность записи зависит от объема памяти устройства. В большинстве случае стоит запастись дополнительными флешками для хранения отснятой информации.

И по дополнительным функциям – чем их больше в устройстве, тем выше его стоимость. Так, среди самых необходимых дополнительных возможностей автомобильного видеорегистратора стоит отметить дисплей, на котором отображается нужная информация, инфракрасную подсветку, обеспечивающую съемку в ночное время суток, встроенный GPS-навигатор, позволяющих сохранить маршрут поездки и в любое время просмотреть тот отрезок, который нужно.

Одним словом, какую модель выбрать, зависит только от ваших личных предпочтений относительно функциональности устройства, а также от финансовых возможностей.