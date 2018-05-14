Ford подняла цены всех автомобилей на 18-35 тысяч рублей

Ценники российское подразделение компании Ford на все автомобили переписало в мае, о чем свидетельствуют результаты мониторинга цен на новые авто, проведенного агентством «Автостат».

По данным аналитиков, минимальное удорожание машин американской марки составило 18 тысяч рублей. На эту сумму подорожали хэтчбек и седан Fiesta.

Больше всего подорожал Ford Mondeo, который прибавил в цене 35 тысяч рублей. Кроссовер Ford Ecosport и версии модели Ford Focus стали дороже от 22 до 23 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Еще один кроссовер Ford Kuga дилеры предлагают по цене большей на 33 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, стоимость изменилась для автомобилей 2018 года выпуска.

Стоит отметить, что Ford на российском рынке за четыре месяца этого года продала 17 659 авто, что на 31% больше.