Детали для нового российского «лимузина Путина» делают в Башкирии‍

Как известно, немалая часть комплектующих для российского лимузина, созданного на платформе ЕМП, производилась в России.

Ранее неоднократно сообщалось, что поставщиками комплектующих для лимузина стали 147 компаний, половина из которых российские.

Так, сегодня сообщается, что в Башкирии сделали амортизаторы для нового лимузина В.В.Путина, а топливный бак для авто был выпущен в Нижнем Новгороде.

Ранее назывались и другие компании, которые принимают участие в создании автомобиля президента. Напомним, что лимузин был впервые показан 7 мая на инаугурации президента.

Позже была названа и предварительная стоимость автомобиля и опубликовано первое фото салона. Также на мероприятии был замечен и минивэн проекта Кортеж.

К слову все автомобили из «Кортежа» получили названия, как у кремлевских башен – седан «Сенат», минивэн — «Арсенал», а внедорожник— «Комендант».

До конца этого года планируется выпуск еще 100-150 автомобилей, а заказы на них могут открыть уже осенью этого года. Презентация машин ожидается в августе на автосалоне в Москве.