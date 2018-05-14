Эксперты составили ТОП-10 самых надежных люксовых автомобилей 2018 года‍

В список вошли только немецкие и японские модели и открывает рейтинг популярный во всем мире Mercedes-Benz E-Class. Эта модель заработала оценки по надежности выше среднего.

Цена E-Class сейчас составляет от 53 945 долларов. За немецким автомобилем следует Lexus RC с V6 мотором и максимальная версия с мотором V8.

Эти модификации также заслужили высокие оценки специалистов. Минимальная стоимость Lexus RC составляет 41 635 долларов.

Замыкает тройку еще один представитель Lexus и это модельLexus IS. На американском рынке она успешно конкурирует с BMW 3 Series. Базовая комплектация Lexus IS в США оценивается в 39 205 долларов.

Четвертое и пятое место досталось еще двум «японцам» — Lexus GS и Lexus ES. Обе модели получили максимальное количество баллов в рейтинге надежности.

Lexus ES стоит от 39 945 долларов, а Lexus GS доступен за 47 305 долларов минимум. Далее по списку еще один представитель японского автопрома, но уже от другого бренда.

Марка Infiniti представлена в ТОП-10 только одной моделью — Infiniti Q70, но она сразу попала в трех вариантах: с V6, V8 и гибридной силовой установкой. Минимальная стоимость этого седана составляет от 51 295 долларов.

Следующие три строчки достались BMW с моделями семейства 5 Series, 3 Series и 2 Series. Замыкает рейтинг Audi A4, который на рынке доступен по цене от 36 975 долларов.