Горбатый «Запорожец» получил «бронзу» Европейского чемпионата тюнинга

Тюнинг автомобилей бывает разный, но то что сделали из желтого «Запорожеца» кажется невозможным. Во Владикавказе есть желтый «Запорожец», который автовладелец Сергей Мусаилов назвал «ZERO».

Этот автомобиль покорил Европу в троеборье (автозвуку, мультимедиа и тюнингу) и занял третье место, также автомобиль занимал неоднократно призовые места и в России.

Внешне автомобиль полностью узнаваемый, но когда у него открываешь двери раскрывается шикарный салон от иномарки.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь в автомобиле мотор от ВАЗ, ходовая от Mercedes, а под капотом расположен «кавказский» набор, в который вошли шампуры, мангал, стаканы и другое, что нужно для приготовления шашлыка.

