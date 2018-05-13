В США показали новый Toyota Corolla Hatchback 2018‍

Представленная на автосалоне в Нью-Йорке Тoyota Сorolla Hatchback 2018 на американском рынке будет стоить от 20 тысяч долларов.

Новая Сorolla Hatchback также известна под названием Auris.

Тoyota Сorolla Hatchback со сменой поколения изменила не только название (ранее она называлась Corolla iM), но также и платформу. Теперь автомобиль базируется на TNGA.

Размеры Сorolla Hatchback 4 370/1 791/1 438 мм, а колесная база — 2640 мм.

На американском рынке новинка будет предлагаться с двухлитровым мотором из семейства Dynamic Force, его отдача составляет 171 л.с.

Продажи Тoyota Сorolla Hatchback начнутся в середине лета, а ближе к старту продаж будут объявлены все комплектации и цены.



