Представленная на автосалоне в Нью-Йорке Тoyota Сorolla Hatchback 2018 на американском рынке будет стоить от 20 тысяч долларов.
В США показали новый Toyota Corolla Hatchback 2018
13.05.2018 21:18
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Новая Сorolla Hatchback также известна под названием Auris.
Тoyota Сorolla Hatchback со сменой поколения изменила не только название (ранее она называлась Corolla iM), но также и платформу. Теперь автомобиль базируется на TNGA.
Размеры Сorolla Hatchback 4 370/1 791/1 438 мм, а колесная база — 2640 мм.
На американском рынке новинка будет предлагаться с двухлитровым мотором из семейства Dynamic Force, его отдача составляет 171 л.с.
Продажи Тoyota Сorolla Hatchback начнутся в середине лета, а ближе к старту продаж будут объявлены все комплектации и цены.
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