Итальянский авторынок в апреле вырос на 6,5%

После небольшого падения итальянский автомобильный рынок вновь стал расти, и по итогу апреля в стране было продано 171 379 легковых автомобилей, что на 6,5% больше чем годом ранее.

В период январь-апрель в стране реализация автомобилей составила 745 945 единиц, прирост за отчетный период составил 0,2%.

Как сообщает «АВТОСТАТ», со ссылкой на Итальянскую ассоциацию автопроизводителей, лидером апреля по-прежнему считается Fiat. Его продажи в апреле достигли 29 680 авто (-12,2%).

Вторая позиция у немецкой марки Volkswagen – 14 397 ед. (+29,5%).

Замыкает тройку популярных марок Италии Renault – 12 291 ед. (+0,6%). Также в ТОП-5 вошли Ford и Peugeot срезультатом 11 864 ед. (+7,2%) и 9 529 ед. (+14,8%) соответственно.