Бетономешалки и их разновидности

На сегодняшний день технический прогресс коснулся и строительной отрасли. Благодаря этому возведение зданий и сооружений идет быстрыми темпами. Бетономешалка, или строительный миксер, является незаменимым приспособлением на любой стройке. Ее основной функцией является приготовление однородных растворов из сыпучих и твердых составляющих.

Основными преимуществами использования строительных миксеров являются:

Получение более качественного однородного раствора;

Упрощение процесса строительства путем замещения ручного низкоквалифицированного труда;

Повышение скорости строительных работ.

Размеры бетономешалок

Современные строительные миксеры могут использоваться как на масштабных стройках, так и при локальном возведении или ремонте зданий и сооружений, мостов, дорог. Размер бетономешалки подбирают в зависимости от масштабов работ и количества необходимого раствора. Для ремонтных работ на участке, строительстве бассейна и дорожек, локального ремонта дорог в ограниченном пространстве вполне достаточно использовать небольшой смеситель, например, бетономешалки 150 литров. На масштабных стройках основные виды работ выполняют объемные передвижные устройства. Часто на крупных стройках для решения локальных проблем используют и небольшие миксеры.

Виды строительных смесителей

По принципу действия бетономешалки подразделяют на гравитационные и принудительного действия.

Гравитационные миксеры работают по принципу гравитации. Это самые простые устройства, в которых раствор во вращающемся барабане поднимается наверх и под воздействием силы тяжести падает вниз, перемешиваясь таким образом. В подобных бетономешалках можно готовить как легкие, так и тяжелые смеси, например, бетоны.

Миксеры принудительного действия имеют неподвижную емкость. Смешивание происходит благодаря подвижным лопастям. Они приводятся в действие электродвигателем и используются при переработке компонентов крупной фракции. Основным недостатком таких миксеров является большой расход электроэнергии, так как для качественного смешивания компонентов необходим двигатель большой мощности.

При выборе строительного смесителя необходимо руководствоваться масштабом работ, количеством и характером необходимого растворов. Также рекомендуется обратить внимание на фирму-производителя оборудования, мощность двигателя, а также наличие гарантии производителя.