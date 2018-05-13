Компания Nissan в России подняла цены на пять своих моделей

Об удорожании пяти моделей марки Nissan на российском рынке сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на проведенный мониторинг цен на новые авто.

Так, Nissan в России подняла цены пяти своих моделей на 10-75 тысяч рублей. Подорожали на российском рынке почти все модели, выпущенные в этом году. Исключением стали Murano и GT-R.

Наименьшее удорожание зафиксировали на седан Nissan Almera, у которого ценники в большую сторону переписали на 10-11 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Также стоимость изменилась и у Nissan Terrano, который прибавил в цене от 30 до 35 тысяч рублей, получив минимальный ценник 980 тысяч рублей.

Кроссовер Nissan Qashqai теперь обойдется по цене 1 244 000 рублей, что на 40 тысяч дороже. Еще один кроссовер марки — Nissan X-Trail подорожал во всех комплектациях на 45 000 руб. и его базовая цена в мае уже составляет 1 529 000 рублей.

Наибольшее удорожание произошло на модель Nissan Juke. Его ценник вырос на 75 000 рублей до 1 194 000 рублей в минимальной комплектации.