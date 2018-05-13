Обновлённый компактвэн Chevrolet Spin представят в конце мая

В конце мая состоится презентация обновленного Chevrolet Spin, которая создавалась для бразильского рынка и построена на одной платформе с седаном Chevrolet Cobalt.

В начале 2018 года СМИ сообщили, что обновленный Spin будет представлен в первой половине текущего года, а теперь стало известно, что рестайлинговую модель в Бразилии покажут до конца месяца.

Также есть данные, что Chevrolet Spin уже производят, и он сразу после показа станет доступен для покупки.



По слухам MPV получит обновление в стиле соплатформенника. У него изменится оптика, радиаторная решетка и бампера.

Также обновление затронет салон и оборудование. Не исключено, что обновят не только классический Spin, но и его кросс-версию с пластиковым обвесом и запаской на пятой двери.



Мотор для компактвэна останется прежний, а это 1,8-литровый ДВС с отдачей 106 л.с. О стоимости рестайлингового Chevrolet Spin пока говорить рано, а сейчас эта модель в Бразилии предлагается от 62 350 реалов, что в пересчёте от 1 085 000 рублей.