В России автовладельцы «ремонтируют» машины монтажной пеной

Старые автомобили зачастую ремонтируют на скорую руку, и бывает такое, что автовладельцы дыры в кузове закрывают резиной, а проволока так вообще для них универсальная вещь.

Но если все эти методы использовали еще с советского союза, то вот более современные монтажные материалы пришли на помощь автовладельцам совсем недавно.

Одним из таких универсальных материалов стала монтажная пена, которую можно купить в любом строительном магазине за несколько сот рублей.

В Сети сегодня показали возможности пены. Оказывается она может заменить задний бампер в Ford Scorpio, а в «Жигулях» с помощью пены нарастили недостающий кусок переднего крыла.