Самую большую коллекцию ретро-авто в Европе показали на фото

Коллекционер собрал более 400 автомобилей и 65 мотоциклов за 50 лет. Такая коллекция уже признана самой большой в Европе. Стоит отметить, что состояние автомобилей отличное за счет условий, а в самой коллекции присутствуют и редчайшие экземпляры.

Как рассказал миллионер, коллекционировать ретро-автомобили и мотоциклы он начал 50 лет назад, а самой первой моделью авто в коллекции стало купе Jensen FF.

Сейчас у британца присутствуют практически все машины этой марки. В этой коллекции есть и такие редкие модели как Ferrari 246 Dino и Maserati Merak, а также культовые Lamborghini Countach и Jaguar E-Type.

Впрочем, у миллионера есть и такие модели как Ford Granada или Skoda Felicia. При этом самым любимым автомобилем Роджера является седан Aston Martin Lagonda, которых в коллекции насчитывается 24 экземпляра.