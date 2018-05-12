Осенью прошлого года стало известно, что в Приморье начало строительство нового завода, на котором будет осуществляться утилизация автомобилей. Торжественная церемония на площадке ТО «Надеждинская», приуроченная старту строительства завода, состоялась 25 октября прошлого года.
Завод по утилизации машин в Приморье запустят в конце этого года
12.05.2018 16:47
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Между тем сегодня сообщается, что предприятие по утилизации автомобилей, начнет свою работу уже в конце 2018 года.
На заводе будет осуществляться не только утилизация машин, но и глубокая переработка подержанных автомобилей.
Строительство завода по переработке изношенных автомобилей реализуется в рамках российско-японского проекта «ТерминаТОР».
Новое предприятие будет занимать площадь 3 га, а по периметру планируется сделать дорожки, с которых можно будет наблюдать за процессом утилизации.
Стоит отметить, что в Приморском крае числится порядка 1,2 миллиона автомобилей из которых четверть имеет возраст более двадцати лет.
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