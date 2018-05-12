Завод по утилизации машин в Приморье запустят в конце этого года

Осенью прошлого года стало известно, что в Приморье начало строительство нового завода, на котором будет осуществляться утилизация автомобилей. Торжественная церемония на площадке ТО «Надеждинская», приуроченная старту строительства завода, состоялась 25 октября прошлого года.

Между тем сегодня сообщается, что предприятие по утилизации автомобилей, начнет свою работу уже в конце 2018 года.

На заводе будет осуществляться не только утилизация машин, но и глубокая переработка подержанных автомобилей.

Строительство завода по переработке изношенных автомобилей реализуется в рамках российско-японского проекта «ТерминаТОР».

Новое предприятие будет занимать площадь 3 га, а по периметру планируется сделать дорожки, с которых можно будет наблюдать за процессом утилизации.

Стоит отметить, что в Приморском крае числится порядка 1,2 миллиона автомобилей из которых четверть имеет возраст более двадцати лет.