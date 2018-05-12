Покупка Volkswagen у официального дилера

Современные немецкие автомобили марки Фольксваген – настоящий синоним надежности и безопасности, передового дизайна и выдающихся ходовых качеств, инновационных технологий и максимального уровня комфорта для водителя и его пассажиров. Не удивительно, что машины этого бренда, фактически являющегося эталоном качества, пользуются огромной популярностью во всем мире.

Где купить Фольксваген?

Лучшим местом для приобретения машины является специализированный салон – здесь всегда имеется в наличии широкий ассортимент актуальных моделей в самых разных вариантах раскраски и комплектации, а также наличествует богатый перечень дополнительных опций. Продавая Volkswagen официальный дилер предлагает своим покупателям привлекательные цены и целый ряд других весомых преимуществ, среди которых находятся такие плюсы, как:

Весь современный модельный ряд, начиная компактным и практичным Polo, и заканчивая сверхмощным полноразмерным Touareg – каждый клиент с легкостью подберет оптимальный вариант по вкусу и размеру кошелька.

Возможность установки дополнительных опций и оригинальных аксессуаров.

Тест-драйв понравившейся машины, позволяющий проверить ее характер и возможности, непосредственно оказавшись за рулем.

Выгодные специальные условия покупки, в том числе возможность обменять старое авто на новое по системе Trade-in.

Качественное гарантийное и сервисное обслуживание – специалисты центра сделают все для того, чтобы купленный автомобиль прослужил долгие годы.

Также огромным достоинством покупки Фольксвагена в официальном дилерском центре является широкий выбор доступных страховых программ, приобретение которых позволит получить уверенность в том, что машина будет надежно защищена в различных дорожных неприятностях.

Сервисное обслуживание

Официальный дилерский центр Volkswagen – это в том числе и выдающееся по качеству сервисное обслуживание, предлагающее самый полный комплекс услуг по доступным ценам, включая тюнинг и диагностику, а также кузовные работы любой сложности. В наличии всегда имеются все необходимые запасные части и комплектующие оригинального немецкого производства. В автосалоне Фольксваген постоянно проводятся акции и специальные предложения, позволяющие купить машину мечты по невероятно выгодным ценам. Ознакомиться с актуальным ассортиментом моделей можно на сайте, по телефону, или приехав в дилерский центр лично.