Автомобили марки Haval

Все более популярной на отечественном рынке становится продукция, выпускаемая под китайской автомобильной маркой Haval – под этим названием скрывается один из ведущих азиатских брендов, занимающийся производством машин сегмента «премиум». Основная специализация компании – выпуск авто класса «SUV» — широкий модельный ряд фирмы представлен как компактными, предназначенными для эксплуатации в городских условиях «паркетниками», так и полноразмерными, построенными на мощной раме внедорожниками.

Модельный ряд

Автомобили компании – это внедорожники и кроссоверы, отличающиеся стильным и агрессивным дизайном, высоким уровнем безопасности, хорошей управляемостью и роскошным салоном. Сегодня в продаже представлены такие модели, как:

Современный высокотехнологичный китайский автомобиль Хавал Н6 класса кроссовер, сочетающий в себе лучшие конструкторские достижения автомобильных инженеров, заработавший оценку 5 сертифицированных звезд по безопасности C-NCAP, принимавший участие в ежегодных соревнования в Дакаре, и занявший одно из почетных мест.

Флагманские внедорожники H8 и H9 – премиальные авто с солидным и презентабельным внешним видом, занимающие высшие ступеньки на пьедестале среди лидеров своего сегмента, впечатляющие роскошным внутренним убранством, имеющие кожаный салон и мощный турбированный мотор, а также продвинутую мультимедийную систему.

Компактный SUV Haval H2, сильными сторонами которого являются качественный интерьер и привлекательная внешность кузова, богатое внутреннее оснащение и экономичный двигатель, идеально приспособленный для городской езды.

Также стоит обратить внимание на среднеразмерный внедорожник H7, под капотом которого разместился мощный мотор, гармонично сочетающийся с дерзким и молодежным дизайном внешности.

Экскурс в историю

В качестве самостоятельной торговой марки популярный бренд «Haval» существует с весны 2013 года – именно в это время состоялся его дебют по всему миру, с собственными логотипом, потребительской концепцией и маркетинговой стратегией. Однако на внутреннем рынке Китая эта марка действует с далекого 2002-го, являясь дочерним проектом автомобильного гиганта Great Wall. Сегодня, машины класса «SUV», выпускаемые под маркой Haval, занимают одну из лидирующих позиций по покупательскому спросу в мире в своей нише – на одной только их родине ежегодно реализуется более 600 000 штук таких авто.

Что в имени тебе моем?

Бренд «Haval» никак не переводится, в том числе и с китайского языка. По сути, необычное название, читающееся на русском как «Хавейл» (ударение приходится на второй слог), является сокращением словосочетания «I have all» (что означает «у меня есть все»). Что в целом, самым прямым образом отражает концепцию азиатской автомобильной марки – предлагаемые производителем машины отличаются необычайно богатой комплектацией, оставляя по этому параметру позади большинство конкурентов в схожем ценовом диапазоне.