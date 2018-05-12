Мойки высокого давления KARСHER

Среди всех производителей моек высокого давления, несомненным лидером является известная немецкая компания KARСHER – крупнейший поставщик техники для бесконтактной читки автомобилей, фасадов зданий, садовых дорожек, гаражных помещений и прочих серьезно загрязненных поверхностей.

Что это такое?

Мойка высокого давления – это специальный аппарат, предназначенный для бесконтактной влажной уборки машин и других предметов, позволяющий быстро и эффективно, без лишних усилий и затрат, в считанные минуты очистить кузов и колеса не только от пыли, но и от самой стойкой, застарелой грязи. В зависимости от конкретной модели, устройство может брать воду из водопроводной сети или из собственного резервуара. Поступая в помпу, жидкость подвергается сильному сжатию, и под мощным давлением двигается по шлангу, на конце которого установлен распылительный пистолет, буквально сбивая с очищаемой поверхности загрязнения.

Ассортимент

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор такой техники – имеющиеся в продаже модели серьезно отличаются друг от друга самыми разными параметрами, включая стоимость, мощность, создаваемый напор, объем бака для воды, температуру нагрева, функциональность и другие характеристики. Благодаря этому каждый имеет возможность подобрать и купить мойку высокого давления подходящего типа, наиболее оптимально подходящую для решения поставленных задач. Продукция разделена на 4 основных класса:

Начальный

Средний

Высший

Премиум

Для регулярной чистки машины от пыли и несильных загрязнений, вполне хватит покупки недорогой мойки начального класса, обладающей мощностью, достаточной для выполнения такой работы. Таким образом, удастся избежать переплаты за неиспользуемые возможности. Соответственно, для очистки средних и сложных загрязнений, необходимо купить мойку высокого давления среднего или высшего класса – аппараты этих групп куда сильнее справляются со стойкой грязью, по сравнению с начальными моделями. Что касается класса премиум, то он имеет ряд расширенных возможностей.

Преимущества

Высокая популярность моек KARCHER обусловлена тем, что компания предлагает своим покупателям действительно качественную и производительную, постоянно совершенствующуюся и улучшающуюся продукцию. Например, сегодня в продаже имеется выпускаемая этой фирмой мойка высокого давления гибридного типа, которая может питаться как от сети, так и от встроенного аккумулятора, благодаря чему ее можно использовать в местах с отсутствующим электроснабжением. К тому же, все такие устройства отличаются универсальностью, и могут использоваться не только для мытья автомобилей, но и для уборки фасадов, тротуаров, садовых дорожек, лестничных ступеней и многих других испачканных поверхностей.