Быстрота доставки и сохранность груза – приоритеты в бизнесе

Все компании мира в любой стране пользуются транспортными услугами. Быстрая доставка требуемого товара в необходимую точку планеты, гарантия сохранности груза, высококачественный сервис и адекватное ценообразование – вот то, что важно получить заказчику при оформлении логистических услуг. Международные грузоперевозки из Китая – процесс непростой. Однако есть транспортно-экспедиторские компании, которые умеют комплексно подходить к решению логистических задач, соблюдая сроки и прочие взятые на себя обязательства.

Ответственное хранение в личных складских помещениях обеспечивает товару безопасность, а возможность перевозить сборные грузы значительно снижает стоимость услуг. К тому же контейнерные транспортировки – это всегда удобно и выгодно для заказчика. Данный вид эксплуатации может оформить любой владелец интернет-магазина или покупатели товара мелким оптом.

Услуги транспортно-экспедиторской компании Globalpost – доставка грузов из США и других стран, складирование и хранение продукции, разработка оптимального маршрута и контроль за следованием товара осуществляются при помощи системы управления.

Кому доверить сохранность груза

Нуждаясь в международных перевозках, каждый клиент хочет быть уверенным в действиях фирмы, в которую обращается. Для качественного функционирования транспортной компании необходима детализация всего процесса управления и планирования движения грузов.

Как показывает практика, при решении логистических задач должны присутствовать следующие ключевые характеристики работы экспедиторской фирмы:

Осуществление доставки заказа в срок. Это основа доверительных отношений в будущем. Уверенность клиентов возрастёт, а количество заказов увеличится. Возможность проверить маршрут доставляемой продукции. При помощи сервиса трекинга вероятность отслеживания местоположения товара даёт большие преимущества. Использование проверенных путей доставки. При подборе оптимального варианта маршрута специалист должен просчитать различные факторы, от которых зависит длина рейса: загруженность и состояние трасс при автоперевозках, возможные экстренные ситуации, время суток и человеческий фактор. Большое количество технических средств для перевозки товара. Наличие исправных надёжных транспортных единиц, которые аккуратно и в соответствии со всеми требованиями доставят заказ. Адекватная оплата услуг. Сборный способ поставки – лучший при транспортировке малогабаритных грузов с другого материка. Цена зависит от веса груза, расстояния и способа доставки. Страхование. За транспортировку товара несёт ответственность экспедиторская компания. Поэтому оплата в случае страхового случая производится отправителем либо получателем.

Перед заключением сделки проверьте, может ли предложить перечисленные функции выбранная вами транспортно-экспедиторская компания.

Способы поставки

Большую роль в быстроте перевозок из Китая играют типы средств передвижения. Варианты транспортирования определяются функциональностью и направленностью маршрута.

Железная дорога. Активно используется при грузоперевозках из Китая. Налаженная линия магистрали позволяет успешно доставлять продукцию любой сложности и разных габаритов. Транспортировка занимает около месяца пути. Особенность ж/д перевозок заключена в необходимости предоставления особых платформ для сборных грузов. Не следует выбирать железную дорогу в качестве привоза заказа, если в нём присутствуют сырьё или строительные материалы. Авиаперевозки. Уникальная поставка международного формата. Достоинство использования воздушного транспорта заключается в быстроте и надёжной сохранности продукции. Доставка может осуществляться с помощью регулярных, экстренных и чартерных рейсов. Автотранспорт. Быстро и удобно доставит любую продукцию в наиболее отдалённые уголки России. Автопарк логистических компаний и опытные шофёры с большим стажем вождения позволят транспортировать самые ценные и дорогостоящие грузы. Достоинства данного способа и в быстроте: всего 10–12 дней – и товар будет у клиента. Однако воспользоваться данным методом можно не при каждом заказе. Морские перевозки. Использование контейнеров при транспортировке является выгодным условием. Водные пути проложены как для России, так и для международных перевозок (США, Китай и другие страны).

Помните, что следует отдавать предпочтение компаниям, которые способны организовать перевозку с минимумом транспортных затрат за максимально короткий срок.