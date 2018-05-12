Быстрота доставки и сохранность груза – приоритеты в бизнесе
Все компании мира в любой стране пользуются транспортными услугами. Быстрая доставка требуемого товара в необходимую точку планеты, гарантия сохранности груза, высококачественный сервис и адекватное ценообразование – вот то, что важно получить заказчику при оформлении логистических услуг. Международные грузоперевозки из Китая – процесс непростой. Однако есть транспортно-экспедиторские компании, которые умеют комплексно подходить к решению логистических задач, соблюдая сроки и прочие взятые на себя обязательства.
Ответственное хранение в личных складских помещениях обеспечивает товару безопасность, а возможность перевозить сборные грузы значительно снижает стоимость услуг. К тому же контейнерные транспортировки – это всегда удобно и выгодно для заказчика. Данный вид эксплуатации может оформить любой владелец интернет-магазина или покупатели товара мелким оптом.
Услуги транспортно-экспедиторской компании Globalpost – доставка грузов из США и других стран, складирование и хранение продукции, разработка оптимального маршрута и контроль за следованием товара осуществляются при помощи системы управления.
Кому доверить сохранность груза
Нуждаясь в международных перевозках, каждый клиент хочет быть уверенным в действиях фирмы, в которую обращается. Для качественного функционирования транспортной компании необходима детализация всего процесса управления и планирования движения грузов.
Как показывает практика, при решении логистических задач должны присутствовать следующие ключевые характеристики работы экспедиторской фирмы:
- Осуществление доставки заказа в срок. Это основа доверительных отношений в будущем. Уверенность клиентов возрастёт, а количество заказов увеличится.
- Возможность проверить маршрут доставляемой продукции. При помощи сервиса трекинга вероятность отслеживания местоположения товара даёт большие преимущества.
- Использование проверенных путей доставки. При подборе оптимального варианта маршрута специалист должен просчитать различные факторы, от которых зависит длина рейса: загруженность и состояние трасс при автоперевозках, возможные экстренные ситуации, время суток и человеческий фактор.
- Большое количество технических средств для перевозки товара. Наличие исправных надёжных транспортных единиц, которые аккуратно и в соответствии со всеми требованиями доставят заказ.
- Адекватная оплата услуг. Сборный способ поставки – лучший при транспортировке малогабаритных грузов с другого материка. Цена зависит от веса груза, расстояния и способа доставки.
- Страхование. За транспортировку товара несёт ответственность экспедиторская компания. Поэтому оплата в случае страхового случая производится отправителем либо получателем.
Перед заключением сделки проверьте, может ли предложить перечисленные функции выбранная вами транспортно-экспедиторская компания.
Способы поставки
Большую роль в быстроте перевозок из Китая играют типы средств передвижения. Варианты транспортирования определяются функциональностью и направленностью маршрута.
- Железная дорога. Активно используется при грузоперевозках из Китая. Налаженная линия магистрали позволяет успешно доставлять продукцию любой сложности и разных габаритов. Транспортировка занимает около месяца пути. Особенность ж/д перевозок заключена в необходимости предоставления особых платформ для сборных грузов. Не следует выбирать железную дорогу в качестве привоза заказа, если в нём присутствуют сырьё или строительные материалы.
- Авиаперевозки. Уникальная поставка международного формата. Достоинство использования воздушного транспорта заключается в быстроте и надёжной сохранности продукции. Доставка может осуществляться с помощью регулярных, экстренных и чартерных рейсов.
- Автотранспорт. Быстро и удобно доставит любую продукцию в наиболее отдалённые уголки России. Автопарк логистических компаний и опытные шофёры с большим стажем вождения позволят транспортировать самые ценные и дорогостоящие грузы. Достоинства данного способа и в быстроте: всего 10–12 дней – и товар будет у клиента. Однако воспользоваться данным методом можно не при каждом заказе.
- Морские перевозки. Использование контейнеров при транспортировке является выгодным условием. Водные пути проложены как для России, так и для международных перевозок (США, Китай и другие страны).
Помните, что следует отдавать предпочтение компаниям, которые способны организовать перевозку с минимумом транспортных затрат за максимально короткий срок.