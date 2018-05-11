К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», проведя мониторинг цен на новые машины в России.
Все автомобили Audi в России подорожали на 57 – 115 тысяч рублей
11.05.2018 15:29
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Оказалось, что в мае немецкий автопроизводитель поднял цены на все свои модели практически во всех комплектациях.
Удорожание составило минимум 57 тысяч рублей, а в некоторых моделях цена поднялась сразу на 115 тысяч рублей.
При этом отмечается, что ценники в мае переписали только на автомобили 2018 года выпуска.
Больше всех подорожал Audi TT Coupe – на 115 тысяч рублей, а меньше всего прибавили в цене Audi A3 Sedan и A3 Spotrback.
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