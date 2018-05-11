Илон Маск: электромобили Tesla приедут в Турцию к концу 2018 года

Глава американской компании Tesla рассказал, что электромобили компании начнут продавать на территории Турции, причем произойдет это уже до конца текущего года.

Сам Илон Маск заявил, что любит эту страну, поэтому во время мероприятия, посвященного старту продаж электрокаров в Турции, он будет присутствовать лично.

Впрочем, пока точных сроков начала продаж глава Tesla не называет. Стоит отметить, что в прошлом году компания показала убытки в размере 2,2 миллиарда долларов, а в 2018 году квартальные убытки тоже оказались рекордными и за счет этого акции Tesla на бирже упали на 7%.

По данным некоторых аналитиков, компания в этом году может стать банкротом, в том числе и из-за не вовремя запущенного полноценного производства Model 3. Впрочем, сам Илон Маск уверяет, что в следующем квартале компания снова станет прибыльной.