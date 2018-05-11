Глава американской компании Tesla рассказал, что электромобили компании начнут продавать на территории Турции, причем произойдет это уже до конца текущего года.
Илон Маск: электромобили Tesla приедут в Турцию к концу 2018 года
11.05.2018 15:08
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Сам Илон Маск заявил, что любит эту страну, поэтому во время мероприятия, посвященного старту продаж электрокаров в Турции, он будет присутствовать лично.
Впрочем, пока точных сроков начала продаж глава Tesla не называет. Стоит отметить, что в прошлом году компания показала убытки в размере 2,2 миллиарда долларов, а в 2018 году квартальные убытки тоже оказались рекордными и за счет этого акции Tesla на бирже упали на 7%.
По данным некоторых аналитиков, компания в этом году может стать банкротом, в том числе и из-за не вовремя запущенного полноценного производства Model 3. Впрочем, сам Илон Маск уверяет, что в следующем квартале компания снова станет прибыльной.
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