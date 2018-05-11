В США редкие Lamborghini отзывают из-за одной наклейки

Компанию Lamborghini в США обязали провести отзывную кампанию по причине ошибки, указанной на этикетке редких автомобилей.

Речь идет о наклейке, на которой указан вес автомобилей Centenario. Стоит отметить, что купе и родстеры модели были выпущены ограниченным тиражом в количестве всего 40 единиц, при этом 11 из них попали под отзыв.

Создавались машины в честь 100-летия основателя компании Ферруччо Ламборгини. При этом NHTSA обнаружило несоответствие, указанной информации о массе автомобиля, что и является причиной отзыва.

Как отметили в NHTSA, неправильно указанная полная масса авто может стать причиной его перегрузки, а это повлечет за собой некорректную работу подвески и увеличивает риск ДТП.