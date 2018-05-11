NHTSA рассказали, насколько новые автомобили стали безопаснее старых

Американское управление безопасности дорожного движения подготовило результаты своего исследования, в котором специалисты показали, как изменилась безопасность новых автомобилей и насколько опасными являются старые машины.

Для своего исследования NHTSA проанализировало данные по дорожно-транспортным происшествиям за период с 2012 по 2016 г.

При расчетах брали только те автомобильные аварии, в которых погиб как минимум один человек, причем как во время ДТП, так и спустя месяц после аварии.

В таких ДТП учитывались легковые автомобили из разных сегментов, а именно семейные авто, внедорожники и кроссоверы, а также пикапы и минивэны. В результате NHTSA сформировало такую таблицу: