На российском рынке наблюдается дефицит автомобилей Ravon‍

Практически во всех дилерских центрах марки Ravon в России наблюдается дефицит автомобилей, о чем говорят, как клиенты, так и источники в дилерской сети компании.

Журналисты издания «Российская газета» решили выяснить по какой причине наблюдается дефицит автомобилей и с чем это связано.

По информации источников издания в дилерской сети задержка в поставках новых автомобилей в дилерских центрах наблюдается из-за смены руководства на заводе и решения по повышению цен на авто, чтобы практически не было разницы между ценами на модели в Узбекистане и России.

При этом сообщается, что стоимость машин Ravon в конечном итоге вырастет на 200 тысяч. Однако оказалось, что никакой смены руководства на заводе не произошло, а повышение цен обусловлено повышением утилизационного сбора и изменением курса валют.

Представители компании подтвердили, что руководство требует повышения цен, но удорожание в 200 тысяч рублей они опровергают категорично.

Более того, говорится и об изменении бизнес-модели марки. Компания готовится представить в России обновленные модели и новинку, что также влияет на текущие поставки авто.

Кроме этого, Ravon намерена расширять дилерскую сеть в России. В итоге, в представительстве заявили, что полноценные поставки автомобилей будут возобновлены до конца года.