General Motors снимет с производства седаны Cadillac ATS до конца 2018 года

Производство седанов модели будет полностью прекращено до конца этого года на американском предприятии концерна.

Официальная причина прекращения выпуска – подготовка предприятия к производству автомобилей нового поколения.

При этом отмечается, что пока приостанавливают выпуск седаном Cadillac ATS, тогда как купе и удлиненная версия седана, предназначенная доя китайского рынка, все также будут стоять на конвейере.

Вместо седанов, по предварительным данным, на заводе в США начнут выпускать седаны СТ5 и еще одну модель.

Сейчас седан Cadillac ATS предлагается на американском рынке с тремя силовыми установками, среди которых 2,0-литровый 276-сильный, 3,6-литровый 340-сильный и битурбированный агрегат с отдачей 470 л.с.