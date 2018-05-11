Российский офис компании Suzuki отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.
Продажи автомобилей Suzuki России в апреле выросли на 67%
11.05.2018 12:59
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Так, стало известно, что продажи автомобилей Suzuki России в апреле выросли на 67% до 524 реализованных единиц.
Рост продаж моделей марки зафиксирован и по итогам первых четырех месяцев года, когда дилерам компании удалось продать 1 372 автомобиля, что на 7,5% больше.
В планах производителя реализовать на российском рынке 6 500 автомобилей. Для увеличения продаж также планируется расширить программы трейд-ин и Suzuki Finance. Кроме этого, в Россию привезут и специальные версии некоторых автомобилей.
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