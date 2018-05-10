В.В. Путин активно использует «Сенат-лимузин» для рабочих поездок‍

Презентация лимузина Aurus «Сенат» состоялась в ходе инаугурации президента России. Тогда он проехал несколько сотен метров, но этого хватило, чтобы рассмотреть автомобиль полностью за исключением салона.

9 мая на YouTube появилась запись, где отчетливо виден лимузин Aurus «Сенат», в сопровождении внедорожников и двух седанов Aurus «Сенат».

Некоторые эксперты полагали, что после инаугурации президента России лимузин отправят на дальнейшие доработки, но как оказалось модель полностью готова, и она уже вошла в состав президентского кортежа.



Напомним, недавно в сети рассекретили минивэн проекта «Кортеж». Также портал «Твоё Авто» сообщал про салон нового лимузина Путина, а еще была названа стоимость машин проекта «Кортеж».