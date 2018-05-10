Презентация лимузина Aurus «Сенат» состоялась в ходе инаугурации президента России. Тогда он проехал несколько сотен метров, но этого хватило, чтобы рассмотреть автомобиль полностью за исключением салона.
В.В. Путин активно использует «Сенат-лимузин» для рабочих поездок
10.05.2018 20:19
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9 мая на YouTube появилась запись, где отчетливо виден лимузин Aurus «Сенат», в сопровождении внедорожников и двух седанов Aurus «Сенат».
Некоторые эксперты полагали, что после инаугурации президента России лимузин отправят на дальнейшие доработки, но как оказалось модель полностью готова, и она уже вошла в состав президентского кортежа.
Напомним, недавно в сети рассекретили минивэн проекта «Кортеж». Также портал «Твоё Авто» сообщал про салон нового лимузина Путина, а еще была названа стоимость машин проекта «Кортеж».
Номера роскошного лимузина Путина ранее стояли на ржавой «Волге»
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