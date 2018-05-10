Эксперты назвали самые популярные премиум-модели I квартала 2018 года

Российские аналитики из «Автостат» подготовили рейтинг, в который вошли самые популярные премиум-автомобили по итогам продаж в первом квартале текущего года.

За отчетный период на российском рынке было продано 31,2 тыс. премиальных автомобилей, что на один процент превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Лидером среди премиальных автомобиля стал Mercedes-Benz GLC. Его продажи в период январь-март составили 1 817 штук, что на 41% больше.

В первую тройку вошли две модели премиального бренда Lexus – кроссовер RX и NX. Оба автомобиля показали положительную динамику продаж и были проданы в количестве 1 755 и 1730 ед. Следом расположились две модели баварской марки BMW.

Седан 5-й серии находится на четвертом месте рейтинга с продажами 1 423 ед., что на два проценту хуже. Пятая строчка досталась кроссоверу Х5 с результатом 1 427 штук, что на 12% больше.

Во второй пятерке самых продаваемых премиальных автомобилей оказались: