Специалисты ателье подготовили пакет доработок для автомобиля предыдущего поколения. Свой проект Brabus назвали Adventure 4×4², а за основу был взят предыдущий G550 4×4².

Отличаться экстремальная версия внедорожника будет карбоновыми двойными шноркелями, воздухозаборником на капоте, а также дополнительными осветительными светодиодными блоками на крыше, большой радиаторной решеткой и лебедкой.

В салоне можно увидеть отделку элементов перфорированной кожей, а также контрастную прострочку и надписи Brabus.

В движение внедорожник будет приводится битурбированным двигателем объёмом 4,0 литра. Его мощность составит 542 л.с. при 800 Нм крутящего момента. Для разгона до первой сотни потребуется 6,7 секунды.

Стоимость внедорожника Brabus Adventure 4×4² на немецком рынке составляет более 540 тысяч евро или порядка 40 млн рублей.