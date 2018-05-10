Как правильно выбрать автосалон?

Выбор автосалона – важный этап покупки машины. Если ошибиться, то можно потерять немало денег. К сожалению, существует множество прецедентов того, как клиентов обманывали в автосалонах, поэтому необходимо тщательно проверять информацию о том или ином заведении перед тем как туда обратиться.

На что стоит обратить внимание?

Во-первых, стоит поискать достойные автосалоны поблизости. Если таковых не имеется, остается обратиться куда-нибудь в столицу. Но тут нужно проявить предельную осторожность, ведь в некоторых недобросовестных автосалонах могут сказать, что машина в одном состоянии, а по приезду выяснится, что совсем в другом, и разница будет не в лучшую сторону.

Поэтому, во время телефонного разговора с менеджером стоит обратить внимание на:

Наличие навязчивого энтузиазма в расхваливании характеристик автомобиля. Если таковой имеется, это уже тревожный звоночек. Пространные ответы на вопросы о том или ином параметре товара. Возможно, с машиной что-то не так. Попытки торопить клиента.

Если хоть что-то из этого присутствует, то это уже повод задуматься. Впрочем, не всегда некорректное поведение менеджера говорит о качестве самого автосалона. Важно еще и ознакомиться с отзывами. Если на разных интернет-ресурсах о компании в основном говорится только хорошее, а отрицательные отзывы связаны только с работой конкретных менеджеров, то вероятнее всего, автосалону можно доверять.

Как и для любого иного бизнеса, для таких заведений важна репутация. Например, хорошие отзывы о автосалоне Центральный на Дмитровском шоссе сразу говорят о его уровне. Поэтому ориентируясь на опыт других посетителей можно легко избежать собственных ошибок.

Что должно насторожить по приезду в салон?

Если информация по телефону хоть в чем-то отличается от реального товара, это причина развернуться и уйти. Потому что уже есть прецедент лжи со стороны менеджера, либо некомпетентности. Неизвестно, что еще было скрыто от клиента или показано совершенно в ином свете.

Если автомобиль не спешат показывать, и «кормят» просьбами подождать по несколько часов, значит, ведется психологическая игра с клиентом, чтобы он в итоге согласился купить иную машину или ту, что искал, но совсем с иным пробегом.

Подводя итог можно сделать вывод, что правильный выбор автосалона складывается из первоначального изучения отзывов и репутации компании на рынке услуг, внимательного разговора с менеджером по телефону и столь же внимательного посещения самого автосалона. Если не упускать из виду никаких нюансов, можно без проблем выбрать надежный автосалон. И никогда не стоит идти куда-то, потому что там дешевле всего.