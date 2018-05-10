В чём преимущества автоломбарда «Мир Займов»?

Надежность автоломбарда определяется прозрачностью сделок, длительным присутствием компании на рынке финансовых услуг, интересными для клиентов предложениями.

Автоломбард «Мир Займов» имеет государственную регистрацию и более 10 лет занимается залоговым кредитованием. Компания сотрудничает с ведущими банками и страховщиками страны, постоянно совершенствует сервис, расширяет направления деятельности, повышает квалификацию сотрудников. Нашу финансовую поддержку в сложную минуту получили тысячи сограждан, эффективно решив насущные проблемы.

Преимущества сотрудничества с автоломбардом «Мир Займов»

Каждый заемщик ищет на рынке кредитования наиболее благоприятные условия сделки: удобный сервис, профессиональное обслуживание, выгодные процентные ставки и приемлемые сроки погашения.

Мы предлагаем потенциальным клиентам:

Гибкую кредитную систему, индивидуальный подход к каждому заемщику.

Круглосуточное обслуживание, что позволяет получить необходимую сумму средств в любое время суток.

Возможность определить примерную сумму займа не выходя из дома. На сайте автоломбарда функционирует удобный онлайн-калькулятор. Заполнив все необходимые поля, клиент за считанные минуты получает сведения о возможной сумме кредита под залог предлагаемого имущества, а также ежемесячной платы.

Различные виды кредитования: под залог недвижимости, электроники, ювелирных изделий, транспортных средств. Среди привлекательных предложений – современная форма кредитования под залог паспорта автомашины. Сделка позволяет заемщику, получив кредитные средства, продолжать пользоваться автомобилем, предоставив в качестве залога оригинал ПТС и второй комплект ключей.

Невысокий процент за пользование кредитом. Тарифная ставка варьируется в зависимости от суммы займа и сроков, на которые оформляется ссуда.

Справедливую оценку имущества. В нашем штате работают квалифицированные менеджеры-оценщики, прошедшие специальное обучение и имеющие сертификат оценщика разной специализации. При необходимости можно заказать выезд эксперта на дом, предварительно согласовав время проведения процедуры. Услуга бесплатная.

Высокий уровень обслуживания и безопасность сохранности залогового имущества. В автоломбарде обустроено хранилище, где содержатся предметы залога и документы. Площадка для стоянки автотранспорта оснащена современным охранным оборудованием: системами сигнализации, видеонаблюдения. Кроме того, обеспечена круглосуточная физическая охрана офиса и автостоянки.

Обязательное оформление договора о залоговом кредите без скрытых комиссий, с возможностью пролонгации или досрочного погашения обязательств.

Обращаясь в автоломбард «Мир Займов» в Москве, вы заключаете выгодный залоговый заем (на сайте все подробности). Удобство заключается в оперативном оформлении сделки без бумажной волокиты (минимум документов). Специалисты не требуют справок о трудоустройстве, платежеспособности, не вникают в кредитные истории заемщика. Сразу после подписания договора клиент получает деньги наличными в кассе, переводом на банковскую карту или счет. Выбор способа получения кредитных средств всегда за клиентом.