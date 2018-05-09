«АВТОВАЗ» набирает новых сотрудников в инжиниринговую службу‍

В общей сложности на работу в компанию возьмут 250 новых сотрудников, что связано с будущим расширением модельного ряда Лада.

Как пишет «Автостат», в этом году на работу в инжиниринговую службу «АвтоВАЗ» примет 250 новых сотрудников.

В их числе будут инженера-конструкторы, руководители проектной группы, руководители проекта по различным направлениям, причем на работу будут принимать как уже состоявшихся профессионалов, так и перспективных выпускников технических специальностей.

Все эти люди нужны для дальнейшего расширения модельного ряда Лада. Как сообщается, в планах российской компании до 2026 года выпустить 12 новых моделей, а также провести феслифтинг 11 существующих моделей. Сейчас в модельном ряду компании есть 22 модели, объединенные в семь семейств.