В общей сложности на работу в компанию возьмут 250 новых сотрудников, что связано с будущим расширением модельного ряда Лада.
«АВТОВАЗ» набирает новых сотрудников в инжиниринговую службу
09.05.2018 12:35
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Как пишет «Автостат», в этом году на работу в инжиниринговую службу «АвтоВАЗ» примет 250 новых сотрудников.
В их числе будут инженера-конструкторы, руководители проектной группы, руководители проекта по различным направлениям, причем на работу будут принимать как уже состоявшихся профессионалов, так и перспективных выпускников технических специальностей.
Все эти люди нужны для дальнейшего расширения модельного ряда Лада. Как сообщается, в планах российской компании до 2026 года выпустить 12 новых моделей, а также провести феслифтинг 11 существующих моделей. Сейчас в модельном ряду компании есть 22 модели, объединенные в семь семейств.
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