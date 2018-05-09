Фотошпионы рассекретили новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara‍

К тому же китайским СМИ удалось выяснить, что новый пикап будет построен на базе Nissan Navara третьего поколения (D23), правда в отличие от последнего у пикапа Dongfeng меньший ценник, но и хуже оснащенность.

Иными словами в Dongfeng готовят дешёвую альтернативу Nissan Navara. Впрочем, стоит отметить, что на базе ниссановского пикапа созданы и Mercedes-Benz X-Class и Renault Alaskan.

У новинки будут установлены те же силовые установки, а именно 2,5-литровый 183-сильный двигатель, пару которому составит механическая трансмиссия на пять или шесть ступеней.

Еще среди трансмиссий может быть семискоростной автомат. Система приводу у пикапа будет как на переднюю ось, так и на все колеса.

Ожидается, что в продажу новый пикап поступит в этом году по цене от 125 000 до 135 000 юаней или от 1,2 до 1,3 миллиона рублей.